В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с угрозами из Афганистана

МИД Италии: НАТО должно сотрудничать с Россией, чтобы противостоять угрозам из Афганистана

Министерство иностранных дел Италии призвало НАТО объединить усилия с Россией в борьбе с угрозами из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По словам министра, организации необходимо сотрудничать со странами, включенными в события, происходящие в государстве. «Мы должны работать вместе, чтобы Афганистан снова не стал угрозой для безопасности международного сообщества», — подчеркнул он.

Ди Майо заявил, что НАТО должно наладить контакт с региональными игроками, такими как Пакистан, Россия и Китай, чтобы противостоять международному терроризму. Он считает, что перечисленные государства разделяют обеспокоенность обстановкой внутри Афганистана.

Ранее в США испугались возможных атак на территории Афганистана, в том числе со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

