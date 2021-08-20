В России впервые снесли здание лазером

Российские исследователи изобрели и впервые опробовали специальный мобильный лазер, который позволяет разрезать опасные конструкции из металла на большом расстоянии. Инновационное оборудование создали на базе Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, который входит в госкорпорацию «Росатом», сообщили 20 августа в пресс-службе учреждения.

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Первым объектом, который демонтировали при помощи дистанционного лазера, стало заброшенное промышленное здание в Карелии. Работы проходили совместно с компанией «Демолишн», которая специализируется на разборке сооружений. Специалисты без труда разрезали на объекте каркасы трех металлических бункеров.

«Мобильный лазерный комплекс (МЛК) создан в рамках выполнения единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) госкорпорации "Росатом". С помощью оборудования можно разрезать конструкции толщиной до 250 миллиметров как на суше, так и под водой, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию», — рассказал гендиректор института Азамат Беданоков.

Специалисты, участвующие в разработке и тестировании лазерного комплекса, добавили, что МЛК доказал свою мобильность, автономность и экономичность.

«Еще недавно мы внедряли технологию алмазной резки, роботизированного демонтажа, использовали новое навесное оборудование. Сегодня перечисленное считается нормой. Развитие территорий требует ликвидации заброшенных, устаревших и аварийных промышленных зданий. Неиспользуемые металлические конструкции со временем становятся небезопасными. При дистанционной лазерной резке персонал находится на расстоянии 100 метров от объекта», — поделился директор по развитию «Демолишн» Антон Тарасов.

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