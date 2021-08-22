Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии

Шойгу: доля современного оружия в российской армии составляет более 70 процентов

Доля современного оружия в российской армии составляет более 71 процента. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече президента Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Глава оборонного ведомства добавил, что исправность вооружения достигает 99 процентов. Он также подчеркнул, что по указу Путина Минобороны России проводило диверсификацию оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться.

22 августа Путин назвал Россию безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации. По его словам, созданные российскими авиастроителями боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире.

Ранее Шойгу сообщил, что российские военные в рамках операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения. Глава ведомства добавил, что после операции вертолеты были доработаны. По его словам, для того чтобы обезопасить технику, требуется оружие, действующее на большем расстоянии, чем системы ПВО и ПЗРК.