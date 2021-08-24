Иностранные футболисты нашли способ обойти ограничения на полеты в Белоруссию

Иностранные футболисты нашли способ обойти ограничения на приезд в Белоруссию, сообщает Zerkalo.io.

Согласно требованию УЕФА, если в страну, где проходит матч, нельзя прилететь прямым чартерным рейсом, то принимающая сторона должна организовать встречу там, куда прямой рейс возможен. После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске воздушное пространство Белоруссии для европейских авиакомпаний закрыто, при этом авиаперевозчикам самой республики запрещено летать над Европой.

В результате белорусские клубы проводят матчи в квалификации к еврокубкам в других странах. Так, в сентябре сборная будет играть с Уэльсом и Бельгией в Казани. Однако на сайте Белорусской федерации футбола появилась информация, что стартовый матч сборной в квалификации Чемпионата Европы до 21 года против Исландии пройдет в Бресте.

Пресс-секретарь федерации не ответил на вопросы журналистов. В Футбольной ассоциации Исландии подтвердили, что матч состоится в Белоруссии. Исландская сборная прилетит в Варшаву, а затем на автобусе поедет в Брест. Почему футболисты согласились на такой сложный маршрут, неизвестно, отмечает издание.