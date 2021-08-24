Россиянка нашла потерянную собаку спустя месяц поисков на мусорках и чужих дачах

Жительница Новосибирска месяц провела в поисках пропавшей собаки и наконец обнаружила ее в дачном поселке. Чтобы отыскать любимцу, Алена Каторгина залезала на чужие участки и дежурила возле мусорок. Историю поиска питомца рассказала «Комсомольская правда».

Отмечается, что девушка нашла собаку в коробке на кладбище под Санкт-Петербургом два года назад — щенка, помесь хаски и немецкой овчарки, бросили вместе с остальным выводком. Собака боялась машин, шуршащих пакетов, людей и даже воздушных шаров. На то, чтобы адаптировать питомицу, ушло много уроков с кинологами и зоопсихологами.

Спустя время россиянка решила отправиться в отпуск, а собаку оставила с догситтером, наказав гулять с животным на поводке. Однако в какой-то день собака сбежала. Вернувшись в город, женщина стала прочесывать дачный поселок, в котором якобы видели ее любимцу.

Каторгина разослала сообщения по всем местным чатам и стала откликаться на каждое сообщение о похожей собаке. «Я не могла смотреть на ее пустой коврик. Было безумно тихо без ее лая. Я искала ее месяц и продолжала верить в чудо», — рассказала россиянка.

Каждый день женщина оставляла возле мусорных баков еду и приезжала туда утром и вечером в надежде увидеть питомицу. Обнаружив однажды собачьи следы, она несколько дней ночевала в палатке у мусорки, выжидая встречи с собакой. Наконец любимцу отыскали — поначалу она испугалась хозяйку и спряталась на заброшенной даче, однако та приманила ее едой, и дворняжка наконец признала женщину.

Сейчас собаку вернули домой: она заняла любимое место на коврике и каждый день ждет хозяйку с работы.