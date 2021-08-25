Россиянам стали доступны дешевые путевки на малоизученный курорт Турции

Российский туроператор PEGAS Touristik запустил продажу путевок на черноморский курорт в Турции, который ранее был практически не изучен отечественными туристами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания предложила путешественникам бюджетные туры в регион Карадениз, который, согласно описанию бывавших там туристов, больше похож на Абхазию. Уточняется, что из-за отсутствия там классических отелей с системой «все включено» район редко посещался путешественниками из России, однако иностранцы хвалят его за красивые пейзажи.

«В этой гористой и очень красивой части Турции есть множество экскурсионных достопримечательностей — как исторических, так и природных. Здесь огромное количество "киношных" локаций: поэтому именно на Черноморском побережье Турции часто снимают популярные местные сериалы», — заверили в АТОР.

В рамках тура россияне смогут посетить Дюденские водопады в Анталье, «вторую Святую Софию» в Трабзоне, дом-музей Ататюрка, православный монастырь Сумела, расположенный в горах, город Ризе, чайные плантации, горную крепость Зилькале, а также озеро Узунгель, названное турецким аналогом озера Рица.

Стоимость осенних шестидневных программ, которые будут доступны у туроператора с 15 сентября по 15 ноября, начинается от 60 тысяч рублей на человека при размещении в двухместном номере. В эту сумму уже входят все перелеты, включая рейс внутри Турции, групповые трансферы, размещение в качественных отелях, завтраки и ужины в гостиницах, услуги русскоговорящего гида и выездная экскурсия на озеро Узунгель.

В августе стало известно, что российские туристы поставили рекорд на курортах Турции — с января по июль текущего года курорты страны посетили 1,55 миллиона соотечественников.