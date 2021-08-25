Счетная палата назвала размер госдолга России

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года составил 20,4 триллиона рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, опубликованном на ее сайте.

По предварительным данным, размер госдолга по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 миллионов рублей, что составляет 17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП. Отмечается, что за полгода он увеличился на 1 483 105,4 миллиона рублей (7,8 процента).

Внутренний долг России увеличился на 1,435 триллиона рублей (9,7 процента) — до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме государственного долга за первое полугодие выросла с 77,9 до 79,3 процента. Внешний долг вырос на 1,839 миллиарда долларов (3,2 процента) — до 58,542 миллиарда долларов. При этом в рублевом эквиваленте эти показатели составили 47,871 миллиарда рублей (1,1 процента) и 4,237 триллиона рублей соответственно.

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за указанный период составили 506 миллиардов рублей. При этом из них 434,5 миллиарда пришлись на внутренний долг.