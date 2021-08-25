В Крыму решили пропускать родителей первоклашек на линейки по QR-коду

В Крыму решили пропускать родителей первоклашек на линейки в День знаний только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра образования, науки и молодежи республики Валентины Лаврик на совещании оперштаба региона.

Первое сентября для школьников должно пройти в разобщенном формате, сказала Лаврик. По ее словам, линейки для первоклассников будут проводиться на свежем воздухе, родители должны будут предоставить не только QR-код о вакцинации, но и находиться в маске, соблюдать социальную дистанцию.

Министр образования добавила, что первый урок для школьников в День знаний будет посвящен теме «Современная российская наука».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. «Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — сказал министр.