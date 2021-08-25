Недовольный мигрантами москвич пригрозил взорвать помещение

Москвич потребовал выселить из его дома мигрантов и пригрозил устроить взрыв

В Москве местный житель пригрозил устроить взрыв, если из его дома не выселят мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В помещении диспетчерской дома, где проживает мужчина, поселились мигранты. Недовольный житель сначала начал жаловаться в различные инстанции, однако желаемого для него результата это не принесло.

Затем, по данным Telegram-канала, мужчина пригрозил взорвать помещение, где проживают мигранты. На место инцидента приехали правоохранительные органы, которые обнаружили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Взрывное устройство полицейские не обнаружили.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием граждан Узбекистана и Таджикистана. В результате происшествия 14 человек оштрафовали за незаконное пребывание на территории России. Один из участников получил ножевое ранение груди, его госпитализировали.