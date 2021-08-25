Россия
 
Последние новости
В Тюмени пропала еще одна девочка
Нефтяной гигант переведет самолеты на «чистое» топливо
Азербайджанец создал наркокартель в Одессе и заставлял детей прятать «закладки»
Главный конкурент Alibabа взлетел в цене после одного пожертвования
Стали известны подробности об убийстве на кавказской свадьбе
Женщина взяла 1000 уроков вождения и не смогла получить водительские права
Консульства России в США продолжили выдавать визы
Необычный список покупок для мужчины вызвал споры в сети
Главного реквизитора московского детского театра задержали с наркотиками 
Слуцкий назвал выступившие за отмену лимита на легионеров клубы РПЛ
Новости партнеров
Прослушать новость

Недовольный мигрантами москвич пригрозил взорвать помещение

Москвич потребовал выселить из его дома мигрантов и пригрозил устроить взрыв
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве местный житель пригрозил устроить взрыв, если из его дома не выселят мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В помещении диспетчерской дома, где проживает мужчина, поселились мигранты. Недовольный житель сначала начал жаловаться в различные инстанции, однако желаемого для него результата это не принесло.

Затем, по данным Telegram-канала, мужчина пригрозил взорвать помещение, где проживают мигранты. На место инцидента приехали правоохранительные органы, которые обнаружили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Взрывное устройство полицейские не обнаружили.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием граждан Узбекистана и Таджикистана. В результате происшествия 14 человек оштрафовали за незаконное пребывание на территории России. Один из участников получил ножевое ранение груди, его госпитализировали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском городе засняли рухнувший в метре от четырехлетнего ребенка балкон
Трое россиян сгорели при пожаре в гостевом доме
Пострадавший при взрыве гранаты в Москве ребенок выжил