Россия
 
Последние новости
Предполагаемый убийца девочки в Тюмени сознался в преступлении
Неизвестный купит в российском городе «отвоеванный» от ресторана тротуар
Страховые компании продолжили вредить планете
В США осудили нападения на оппозицию на Украине
Медведица с детенышами выскочила из тумана и напала на одинокого туриста
В Кривом Роге выбрали временного мэра
На Ямале нашли останки мамонта и заявили о тревожной тенденции
Найден способ контролировать криптовалюту
Китай нашел два месторождения нефти за день
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыто отношение россиян к выступлению Путина на встрече с «Единой Россией»

ВЦИОМ: предложение Путина о единовременной выплате пенсионерам поддержали 90 россиян
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юлия Зырянова / ТАСС

Большинство россиян положительно оценили выступление президента России Владимира Путина на встрече с представителями «Единой России» 24 августа. Об этом заявили 79 процентов участников опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на его сайте.

Такая же доля респондентов признались, что им было интересно смотреть выступление главы государства. 87 процентов опрошенных назвали поднятые Путиным темы важными и значимыми. При этом, 64 процента заявили, что президент понимает их проблемы. Три четверти ответивших на вопросы ВЦИОМ (75 процентов) убеждены, что он говорил в своем выступлении честно и искренне.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Наибольшую поддержку россиян вызвали инициативы главы государства о единовременной выплате пенсионерам (одобрили 90 процентов опрошенных), создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (по 89 процентов), внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87 процентов), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86 процентов).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал программу партии «Единая Россия» народной, потому что ее соавторами стали жители страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал народной программу «Единой России»
Путин запретил принуждать россиян к вакцинации
Путин описал национальную идею будущего России