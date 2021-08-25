Раскрыто отношение россиян к выступлению Путина на встрече с «Единой Россией»

Большинство россиян положительно оценили выступление президента России Владимира Путина на встрече с представителями «Единой России» 24 августа. Об этом заявили 79 процентов участников опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на его сайте.

Такая же доля респондентов признались, что им было интересно смотреть выступление главы государства. 87 процентов опрошенных назвали поднятые Путиным темы важными и значимыми. При этом, 64 процента заявили, что президент понимает их проблемы. Три четверти ответивших на вопросы ВЦИОМ (75 процентов) убеждены, что он говорил в своем выступлении честно и искренне.

Наибольшую поддержку россиян вызвали инициативы главы государства о единовременной выплате пенсионерам (одобрили 90 процентов опрошенных), создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (по 89 процентов), внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87 процентов), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86 процентов).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал программу партии «Единая Россия» народной, потому что ее соавторами стали жители страны.