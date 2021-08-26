Харрис приехала во Вьетнам и почтила память бомбившего страну американца

Во время своего визита в столицу Вьетнама Ханой вице-президент США Камала Харрис возложила цветы к памятнику в честь пленителей сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом сообщил канал CSPAIN. Ее поступок раскритиковали пользователи Twitter.

Вероятно, Харрис решила, что мемориал установлен в честь самого бывшего сенатора: он расположен в том месте, где самолет Маккейна сбили во время Вьетнамской войны. Однако надпись на граните напоминает о подвиге граждан и военных Вьетнама, которые взяли американца в плен. Это произошло в ходе вторжения США во Вьетнам в 1965-м —1973 годах. Летчик бомбил страну на истребителе, за что и был задержан вьетнамцами.

Жест Харрис был приурочен к третьей годовщине смерти сенатора от рака мозга. Возлагая цветы, она сказала: «Он был необыкновенным американцем. Он был таким мужественным и действительно жил жизнью героя». Однако пользователи Twitter не оценили этот акт патриотизма. «Представьте себе саудовского политика, возлагающего венок на южном Манхэттене в память о террористах 11 сентября», — сыронизировал paddyvbrown.

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«Почему в Ханое должен быть памятник тому, кто бомбил Ханой и убивал мирных жителей?» — задался вопросом Amiad H.

«Она посетила место, где был подбит Джон Маккейн, чувак, который буквально 22 раза бомбил Вьетнам, военный преступник и лжец», — написала пользователь под ником Luna Oi!

Джон Маккейн попал на Вьетнамскую войну в 1967 году в качестве летчика-истребителя ВМС США. В том же году его сбили и взяли в плен силы Северного Вьетнама, где он провел 5 лет. По началу его, как сына главнокомандующего Тихоокеанским флотом США Джона Маккейна-старшего, содержали в приемлемых условиях и оказали медицинскую помощь. Однако потом его подвергали пыткам и держали в одиночной камере. На свободу Маккейн вышел в 1973 году.

С 1987 по 2018 годы Маккейн занимал пост сенатора от штата Аризона в Конгрессе США будучи членом Республиканской партии. В 2017 году стало известно, что сенатор заболел опухолью мозга, но продолжает представлять свой штат и заниматься политикой. В 2018 году он скончался, предварительно отказавшись от лечения опухоли.