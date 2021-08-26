Девушка продала квартиру «хорошим людям» и столкнулась с непониманием жениха

Пользовательница Reddit под ником boohoofory0u рассказала о том, как поспорила с женихом во время продажи квартиры. Девушка выбрала в качестве покупателей понравившихся ей людей, а не тех, кто предложил больше денег, и столкнулась с непониманием.

Автор поста объяснила, что они с будущим мужем решили продать свои квартиры и купить совместную недвижимость. Жених героини истории нашел покупателей почти сразу, а продажа ее жилья заняла больше времени. Сперва предложение заинтересовало только покупателя-инвестора, который предложил на 10 тысяч долларов меньше запрашиваемой суммы. Затем квартиру захотела купить семья, состоявшая из отца и его сына с ограниченными возможностями.

«Я мало знакома с ними, но они показались такими хорошими людьми. Поскольку я принципиально не согласна с инвесторами, мне было очень приятно продать квартиру, которую я так сильно любила, людям, которые достойны ее», — призналась рассказчица.

После того, как автор поста выбрала покупателей, к ней снова обратился инвестор. Он предложил заплатить ей на 2,5 тысячи долларов больше, чем семья, однако девушка отказалась. Ее решение возмутило жениха. Он заявил, что она должна была выбрать более выгодное предложение, а не ориентироваться на то, кто из покупателей ей больше понравился.

Однако в комментариях на Reddit многие встали на сторону рассказчицы. «2,5 тысячи долларов не будут иметь большого значения при покупке дома, но зато ваша квартира будет так важна мужчине и его сыну», — написала одна из пользовательниц. «Иногда люди важнее денег», — добавила другая.

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