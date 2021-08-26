Менеджер МакSим рассказала, чем певица занимается после выписки

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) восстанавливается после длительного нахождения в искусственной коме, заявила представительница артистки Яна Богушевская. Ее слова приводит «Газета.ру».

«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — сообщила Богушевская.

Она также подчеркнула, что артистка не испытывает проблем при разговоре, однако про пение говорить рано, так как для этого ей необходимо сначала окончательно восстановиться после пневмонии.

Ранее врач-реабилитолог оценил состояние истощенной певицы после выписки из больницы.

МакSим госпитализировали 15 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.