В Подмосковье смягчили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Подмосковья смягчили ограничения из-за COVID-19. В регионе увеличили разрешенное число посетителей без QR-кода, которые могут присутствовать на массовых мероприятиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление губернатора Андрея Воробьева.

Теперь на спортивных, зрелищных, развлекательных и культурных мероприятиях могут присутствовать до 100 человек, а на открытом воздухе — до 1000.

С конца июня в регионе действовали меры, согласно которым массовые мероприятия в помещениях должны были ограничиваться 50 посетителями, а на открытом воздухе — до 500 человек.