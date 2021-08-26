Талибы пообещали не «экспортировать революцию» в Россию

Представитель «Талибан» для «Комсомольской правды»: мы не собираемся нападать на Россию

Министр информации террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что боевики не собираются нападать на Россию. Так он ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской Правды».

«Все, что происходит в Афганистане — это сугубо внутреннее дело страны. Мы не собираемся экспортировать революцию ни в соседние страны, ни тем более в Россию», — пообещал представитель талибов.

По его словам, движение ценит роль Москвы в урегулировании конфликта в Афганистане. Российские власти также не раз говорили о том, что готовы поддерживать связи с талибами ради установления мира в Исламской республике.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что сейчас Москва анализирует ситуацию и не спешит предпринимать какие-либо политические шаги. Внимание прежде всего акцентировано на ситуации с правами человека, формированием правительства и ситуации с преступностью — в частности, терроризмом и оборотом наркотиков.