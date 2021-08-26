Мир
 
Последние новости
В Кремле объяснили указ Путина о службе чиновников с иностранным гражданством
Политолог обвинил Великобританию в разжигании конфликта в Афганистане
Сотрудница «Почты России» набросилась на посетительницу с фразой «сдохни, тварь»
Российские блогеры залили женщину перцем и заинтересовали прокуратуру
Названа предполагаемая зарплата Роналду в «Манчестер Сити»
Названа опасность смены региона на iPhone
Россиянам объяснили связь между иммунитетом и антителами после прививки
В Совфеде оценили инициативу продлить работающим пенсионерам новогодние каникулы
ЕС эвакуировал дипмиссию из Афганистана
Названы главные проблемы набережных российских городов
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы пообещали не «экспортировать революцию» в Россию

Представитель «Талибан» для «Комсомольской правды»: мы не собираемся нападать на Россию
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AP

Министр информации террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что боевики не собираются нападать на Россию. Так он ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской Правды».

«Все, что происходит в Афганистане — это сугубо внутреннее дело страны. Мы не собираемся экспортировать революцию ни в соседние страны, ни тем более в Россию», — пообещал представитель талибов.

По его словам, движение ценит роль Москвы в урегулировании конфликта в Афганистане. Российские власти также не раз говорили о том, что готовы поддерживать связи с талибами ради установления мира в Исламской республике.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что сейчас Москва анализирует ситуацию и не спешит предпринимать какие-либо политические шаги. Внимание прежде всего акцентировано на ситуации с правами человека, формированием правительства и ситуации с преступностью — в частности, терроризмом и оборотом наркотиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Помощники вырезали неудачную шутку Байдена про Афганистан
США завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов
Посол России в Лондоне рассказал об отношениях между Москвой и «Талибаном»