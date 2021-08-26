Щенок родился с пятой лапой вместо хвоста

В городе Линкольн, штат Калифорния, США, родился американский бульдог с лишней лапой, расположенной в том месте, где должен находиться хвост. Видео с щенком опубликовано на странице команды по спасению животных в TikTok.

Одна из участниц команды рассказала на странице @norcal_bullybreed_rescue’s, что щенку дали кличку Шанель в честь духов «Шанель №5». Женщина показала, что рядом с лапой у собаки есть крошечный хвост.

Владельцы собаки сначала не поняли, является ли отросток на теле собаки хвостом или пятой лапой, но результаты медицинских обследований и ультразвукового сканирования показали, что в отростке есть кость предплюсны. На пятой лапе животного имеются три пальца и три подушечки.

Пока слишком рано говорить, потребуется ли Шанель хирургическое удаление пятой лапы. Один из пользователей TikTok спросил, шевелится ли лишняя конечность собаки. Авторы страницы ответили, что пока не видели движений.

Несмотря на споры о функциональности лапы, юзеры сошлись во мнении, что щенок очень милый. Один из них написал: «Больше лап — больше милоты у щенка!». «У нее может быть десять лап, и она все равно будет милой», — отметил второй комментатор.

Ранее сообщалось, что в Оклахоме, США, родился щенок с шестью лапами. Ультразвук и рентгенограммы показали, что у щенка есть аномалии: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап.

