В США предложили заменить людей роботами

Постоянно совершенствующиеся технологии и возможность сэкономить на оплате труда стремительно увеличивают популярность роботов в крупных компаниях. В США появились фирмы по аренде роботов. Однако средний и малый бизнес не спешит заменять людей на производстве, пишет Reuters.

Небольшие фабрики часто выпускают ограниченные партии продукции, поэтому им невыгодно применять роботизированный труд. Silicon Valley Robotics, инвестирующая в автоматизацию производства, подтвердила, что долгое время развитие индустрии тормозилось именно из-за экономических соображений. Тем не менее сейчас некоторые инвесторы обратили внимание на этот рынок. Крупнейший в отрасли Tiger Global за семь месяцев поддержал три робототехнические фирмы, которые предлагают подписку на «инновационных работников».

Партнер Initialized Capital Гэрри Тан считает, что сочетание более совершенных и дешевых технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, низких кредитных ставок и отсутствие трудностей в поставках из Китая подогревают интерес к подписке на роботов.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Боб Альберт, чья семья владеет 105-летним заводом по штамповке металла в Чикаго, с радостью согласился на предложение платить роботу менее 10 долларов в час, когда средний работник получает на заводе 20 долларов. Однако позже Альберт увидел, что искусственный интеллект далеко не всегда принимает верные решения, что вредит производству.

«[Робот] Мелвин работает 24 часа в сутки, все три смены, тем самым он заменил трех полноценных операторов. В этом году нам пришлось значительно повысить заработную плату из-за происходящего в мире. И, к счастью, Мелвину не повысили зарплату. Он не просит о повышении», — поделился опытом глава небольшого пластмассового завода Тэмми Баррас, который начал использовать робота в начале 2020 года. Предприниматель арендует трех роботов у Rapid Robotics. Таким образом владелец завода экономит на оплате труда около 180 тысяч долларов в год.

Баррас, на заводе у которого работает 102 сотрудника, признает, что на сегодняшний день роботы не могут полностью заменить человека, поскольку они способны выполнять только простые повторяющиеся задачи. К примеру, взять круглый пластиковый цилиндр и нанести логотип компании на нужную сторону выпускаемой продукции.