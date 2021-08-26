Глава Минфина назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержки

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, это привело к росту инфляционного давления. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Министр подчеркнул на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС, что следует принять коллективные меры для устранения факторов перегрева экономики.

«Необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее», — уточнил Силуанов.

Он также отметил, что российская экономика в первом полугодии 2021 года вышла на допандемийный уровень, поскольку Россия стремилась сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики.

Ранее глава Сбера Герман Греф уточнил темы, которые будут обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил, что актуальная повестка согласовывалась с организаторами форума, был произведен опрос бизнеса, лидировал вопрос инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), в этом контексте будет фигурировать экология, изменения климата, социальная ответственность бизнеса и прозрачное управление.

