Россия
 
Последние новости
Задержание «дымящей» в лицо попутчикам пассажирки самолета попало на видео
Россия опустилась на десятое место в клубном рейтинге УЕФА
Россиян предупредили о нехватке лекарств для лечения артрита
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Выявлено негативное последствие приема антибиотиков
Япония приостановила использование вакцины Moderna из-за примесей
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от COVID-19
В Совете Европы заявили об угрозе свободы СМИ на Украине
Россиян предупредили о возвращении аномальной жары
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве меры поддержки молодежи распространили на россиян от 30 до 35 лет

Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичных властей.

Россияне этой возрастной категории, столкнувшиеся с проблемами в поиске работы, смогут принять участие в программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство.

«Распространение действующих мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан», — говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что для участия в практиках нужно иметь профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить