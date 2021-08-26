В Москве меры поддержки молодежи распространили на россиян от 30 до 35 лет

Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичных властей.

Россияне этой возрастной категории, столкнувшиеся с проблемами в поиске работы, смогут принять участие в программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство.

«Распространение действующих мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан», — говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что для участия в практиках нужно иметь профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.