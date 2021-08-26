101-килограммовая девушка похудела на 36 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 101 килограмм жительница канадского города Монреаль похудела на 36 килограммов за десять месяцев. На секреты ее успеха обратило внимание издание Daily Mail.

23-летняя Изабель Одетт с детства страдала от лишнего веса. Она почти каждый день обедала и ужинала фастфудом. В 2016 году стрелка ее весов достигла отметки в 101 килограмм. Тогда же канадка отправилась отдыхать на Майорку в Испанию. На пляже девушка чувствовала себя очень некомфортно из-за лишнего веса. После возвращения в Канаду она решила похудеть ради здоровья и будущего счастья.

Девушка заменила бургеры, картошку фри и колу овощами, свежими фруктами, постным мясом и водой и начала заниматься спортом пять раз в неделю. За десять месяцев ей удалось похудеть на 36 килограммов. Одетт завтракает овсянкой и фруктами. На обед и ужин она сочетает белковую нежирную пищу: куриную грудку, креветки или белую рыбу и овощи.

Фото: @iisaxxo

Она была настолько привержена диете и режиму упражнений, что даже брала еду с собой в гости, чтобы убедиться, что ей не придется есть вредную пищу. После похудения девушка стала более энергичной и уверенной в себе. Теперь друзья и семья говорят ей, что гордятся ею, а незнакомцы пишут ей в сети, что она красивая и сексуальная.

Одетт утверждает, что самое сложное в похудении — сохранить достигнутый результат, так как для этого необходимо вести сбалансированный образ жизни.

Канадка стала тренером по здоровому питанию и надеется, что ее успех вдохновит других людей на серьезные изменения образа жизни. «Худейте постепенно и не торопите события. Речь идет не о том, как вы выглядите, а о качестве жизни, которая меняется, когда вы уходите от нездоровых привычек и начинаете относиться к своему телу с уважением», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что весивший 110 килограммов житель индийского города Мумбаи похудел на 25 килограммов за девять месяцев. Индиец решил изменить образ жизни: начал придерживаться диеты и разработал систему тренировок.