Загрязнение воздуха усугубило психические заболевания

Британские ученые выяснили, что загрязнение воздуха, вызванное движением автомобилей по дорогам, стало причиной усугубления проблем с психическим здоровьем. Жители районов с неблагоприятной экологической обстановкой чаще других обращаются за психиатрической помощью. Результаты исследования опубликовало издательство Кембриджского университета.
В совместном исследовании Бристольского университета и Имперского колледжа в Лондоне приняли участие более 13,8 тысячи жителей британской столицы в возрасте от 15 лет. Специалисты собирали анонимные данные в течение семи лет. Они сопоставляли значения наличия в воздухе оксида азота и мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5. Ученые выявили, что повышенное содержание вредных веществ увеличивает риск болезней и частоту обращений за психиатрической помощью: на 11 процентов в случае с оксидом азота и на 7 процентов в случае с PM 2,5.
Эксперты заявили, что у жителей в районах с наиболее загрязненным воздухом усугубляется течение шизофрении, биполярного расстройства и клинической депрессии. «Чрезвычайная экологическая и климатическая ситуация также представляет собой и чрезвычайную ситуацию в области психического здоровья. Оно фундаментально связано с качеством окружающей среды, будь то чистый воздух, доступ к зеленым насаждениям или защита от экстремальных погодных условий», — пояснил научный сотрудник Королевского колледжа психиатрии Адриан Джеймс (Adrian James).
По словам исследователей, уменьшение содержания вредных веществ на несколько единиц позволило бы снизить на два процента количество обращений в службы психического здоровья. Подобная мера поможет сэкономить десятки тысяч фунтов стерлингов, выделяемых на здравоохранение.
Ранее эксперты заявили, что более трех миллионов детей в Англии столкнулись с загрязнением воздуха. Они учатся в образовательных учреждениях в тех районах, где уровень содержания вредных веществ превышает допустимые значения. Школьники Лондона в четыре раза чаще имели дело с загрязнением атмосферы, чем учащиеся в остальных частях страны.