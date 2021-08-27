Максим Галкин рассказал о неожиданном поступке пьяного Баскова

Юморист и телеведущий Максим Галкин вспомнил историю о том, как однажды певец Николай Басков облил звезд шоубизнеса из химического огнетушителя. Слова комика о неожиданном поступке его друга передает «Собеседник».

Галкин рассказал, что инцидент произошел во время празднования дня рождения жены певца Александа Буйнова Алены. Примерно к полуночи к гостям присоединился Басков, который на тот момент уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он был очень веселый — тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из интернета и открывал под них рот», — вспомнил Галкин.

Комик отметил, что всех присутствующих на вечеринке порадовало поведение Баскова. Однако тот решил «немножко увеселить праздник» и добавить «спецэффект»: для этого он достал большой огнетушитель. Некоторые гости поняли, что вскоре «произойдет катастрофа» — певица Алла Пугачева заранее покинула помещение, а композитор Игорь Крутой безуспешно пытался остановить Баскова.

«Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает. А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли!» — с улыбкой вспомнил Галкин. Он добавил, что Басков разбрызгивал порошок на гостей мероприятия, и при этом кричал: «Спасайтесь, это опасно!»

Ранее телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве. В ролике журналистка упрекнула артиста в «быдлячем» уровне юмора.

