Российские зрители назвали лучшую отечественную экранизацию

Комедия советского кинорежиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» признана лучшей экранизацией отечественной классики среди зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» от сервисов «ЛитРес» и MyBook.

Отмечается, что картина была снята по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». За нее проголосовали более 50 процентов пользователей сервисов, которые приняли участие в опросе, проведенном в честь Дня российского кино.

На второй позиции списка оказался многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова, снятый по серии детективов британского автора Артура Конан Дойла. Замкнула тройку советская лента «Собачье сердце» 1988 года выпуска постановки Владимира Бортко по одноименной повести Булгакова. Среди современных российских экранизаций были отмечены сериал «Мастер и Маргарита», снятый в 2005 году Владимиром Бортко и экранизация одноименного романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит».

Ранее были названы самые популярные книги российских авторов. Юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» занял первое место по популярности среди произведений отечественных писателей.