Кремль осудил теракт в Кабуле

Произошедший в Кабуле теракт подтверждает худшие опасения о том, что хаосом в Афганистане постараются воспользоваться террористы, в том числе запрещенного в России «Исламского государства». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 27 августа.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что Москва пока не планирует новых операций по эвакуации людей из Кабула. При этом, по его словам, последующие планы будут строиться в зависимости от развития событий.

Ряд взрывов произошел в четверг, 26 августа, в столице Афганистана. Первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся у входа в аэропорт. Второй взрыв прогремел у водосточного канала неподалеку. Подорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Затем произошли еще несколько взрывов. В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев.

Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). США заявили, что отомстят террористам, организовавшим взрывы.