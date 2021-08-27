Поклонская переболела COVID-19 и рассказала о не сумевшем помочь ей министре

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что переболела COVID-19. Во время болезни она стала свидетелем недоработок в сфере российского здравоохранения, ее слова передает РИА Новости.

«Болела коронавирусом. Температура была, но, слава богу, выздоровела», — заявила депутат.

По ее словам, во время того, как депутат болела COVID-19, министр здравоохранения Крыма не смог ей помочь и подсказать номер телефон для вызова на дом медика для того, чтобы сдать анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения заместителя его председателя Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.