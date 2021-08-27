Мир
 
Последние новости
В Крыму указали на главного организатора водной блокады полуострова
В мировой экономике произошла масштабная трансформация
Афганцев поместили в «список смертников» из-за США
Россиянин бюджетно съездил с женой в Хургаду и рассказал о своих впечатлениях
Родителям российских школьников назвали главные ошибки перед началом учебы
В Казахстане назвали возможную причину пожара на складе с боеприпасами
Стратегию Запада в Афганистане посчитали глупой
Исламистам предсказали возрождение по всему миру из-за «Талибана»
Диетолог назвала пять худших занятий на голодный желудок
Названо число погибших во время терактов в Кабуле талибов
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы попросили продовольственной помощи у ООН

Замглавы политофиса «Талибана» попросил у директора ВПП ООН Бисли гуманитарную помощь
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hussain Ali/ Globallookpress.com

Заместитель главы политофиса «Талибана» (организация запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, его слова приводит «Интерфакс».

«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», — отметил он.

Наим добавил, что «Талибан» пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.

Ранее Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. Он подчеркнул, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Псаки опровергла дружбу США с талибами
Трамп обвинил Байдена в провале вывода войск из Афганистана
Экс-замгенсека ООН заявил об утрате Западом права голоса по будущему Афганистана