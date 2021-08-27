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Россиянка случайно стала женой вьетнамца во время лечения в психбольнице

Жительница Воронежа по ошибке стала женой вьетнамца, когда лечилась в психбольнице
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Воронежа Людмила Б. стала женой вьетнамца, даже не подозревая об этом. С ней заключили брак, пока она лечилась в психиатрическом диспансере, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину госпитализировали в 2016 году. Уточняется, что она попала туда без документов. После того как ее выписали из больницы, россиянка начала строить семью и родила сына. Она пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении, где ей сообщили, что она замужем.

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Законным избранником Людмилы оказался Чан Вьет Фыонг — гражданин Вьетнама. По ее предположениям, кто-то воспользовался документами, из-за чего россиянка вынуждена дать ребенку отчество Вьетович (вместо Сергеевича). Кроме того, прописать его без согласия мужа не получается, поэтому женщине будут помогать адвокаты.

Ранее жительница Кемерова узнала, что ее признали умершей, когда пришла оформлять пенсию. Так, в минувшем году в одном из кемеровских общежитий обнаружили тело женщины, личность которой установили по найденной в вещах банковской карте. Стало известно, что она принадлежала другой.

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