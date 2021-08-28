Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Бавария
Мюнхен
Сегодня
19:30 (Мск)
Герта
Берлин
Германия - Бундеслига • 3-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Аталанта
Бергамо
Сегодня
19:30 (Мск)
Болонья
Болонья
Италия - Серия А • 2-й тур
Ювентус
Турин
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Эмполи
Италия - Серия А • 2-й тур
Последние новости
В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам
Британец раскрыл подробности эвакуации животных из Афганистана
На киевском майдане собрались протестующие
Найден новый самый северный участок суши на Земле
В Белоруссии заявили о «бесчеловечных методах» вытеснения беженцев из Латвии
Суд арестовал облившего женщину-инвалида перцовкой блогера
Россиянка уцелела после наезда автомобиля и самолета 
Все новые спутники Starlink получат лазерную связь
Названо отличие антител у переболевших коронавирусом и привитых
Новости партнеров
Прослушать новость

Боец MMA финишировал оппонента за 18 секунд

Джимми Лоусон из American Kickboxing Academy нокаутировал бывшего бойца Bellator
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @UFCFightPass

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джимми Лоусон одержал победу в дебютном поединке на Legacy Fighting Alliance (LFA). Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

Американский тяжеловес одолел Энтони Гаррета, известного по выступлениям в Bellator. Лоусон довел победную серию до трех поединков, финишировав оппонента уже в первом раунде противостояния.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Лоусон нокаутировал Гаррета за 18 секунд. Тяжеловес пришел в смешанные единоборства из вольной борьбы и тренируется в American Kickboxing Academy (AKA), где также к поединкам готовился и россиянин Хабиб Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Лоусон провел в MMA лишь четыре поединка, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девушка-боец MMA оглушила соперницу и добила ее ударом ногой в голову
Боец MMA нокаутировал соперника за 15 секунд
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в голень
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
14:0825 августа

Второй Макгрегор пожаловался на угрозы от фанатов Нурмагомедова

14:0225 августа

ПСЖ увеличил стоимость самого дорогого футболиста в мире

13:2425 августа

Отказавшаяся от гражданства России украинская чемпионка объяснила свое решение

Спорт10:5011 июля

«Ничего еще не кончено!»

Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
13:0525 августа

Российский пловец установил мировой рекорд и выиграл золото на Паралимпиаде

12:2425 августа

Россиянка завоевала золото на Паралимпиаде в Токио

12:0025 августа

Агент Роналду захотел устроить трансфер игрока в АПЛ

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
11:5225 августа

Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

10:1925 августа

Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде

09:4225 августа

Мамаев рассказал об огромных тратах бывшей жены

Россия
«В США Ельцин нес ахинею»
Последний министр СССР — о крахе страны, бастующих шахтерах Донбасса и пьяных толпах в Москве
«Стало больше разрывов легких»
Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
Россия опустилась на десятое место в клубном рейтинге УЕФА
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Олимпийская чемпионка с Украины отреагировала на скандал с легкоатлеткой Магучих
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи признали популярный в TikTok челлендж опасным
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Максим Галкин рассказал о неожиданном поступке пьяного Баскова
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
В День знаний пройдет премьера подростковой драмы «Урок демократии»
Познер раскрыл свое отношение к смертной казни
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Mercedes-Benz вдвое сократит линейку двигателей внутреннего сгорания
Хороший парень Outlander: гид по тому, как не надоесть покупателям
Перед сменой поколений кроссовер снова модернизировали
Депутат предложил разрешить тонировать передние стёкла автомобилей
С каких машин начинали автопроизводители КНР
Посмотрите на первые модели Chery, Geely и других китайских марок
Идеальный ВАЗ-21099 выставили на продажу за 950 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Проект «Казанские гастроли» пройдет на всей территории Татарстана
Челябинцам провели экскурсию по первой крепости города
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Супруги из Свердловской области получили знак отличия на 50-летие брака
Все материалы