Боец MMA финишировал оппонента за 18 секунд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джимми Лоусон одержал победу в дебютном поединке на Legacy Fighting Alliance (LFA). Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

Good. Night.



And Jimmy Lawson is a wrestler, folks. #LFA114 pic.twitter.com/NvIG1JZpxh — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) August 28, 2021

Американский тяжеловес одолел Энтони Гаррета, известного по выступлениям в Bellator. Лоусон довел победную серию до трех поединков, финишировав оппонента уже в первом раунде противостояния.

Лоусон нокаутировал Гаррета за 18 секунд. Тяжеловес пришел в смешанные единоборства из вольной борьбы и тренируется в American Kickboxing Academy (AKA), где также к поединкам готовился и россиянин Хабиб Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Лоусон провел в MMA лишь четыре поединка, одержав три победы и потерпев одно поражение.