Полчища комаров захватили российский хутор

Жители хутора Красный Десант в Ростовской области заметили полчища комаров. Насекомые фактически захватили поселение. Местные жители поделились подробностями произошедшего в сообществе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

В соцсети опубликовали видео, на котором жители сидят в скоплении комаров-звонцов. Россияне сгребают насекомых и перекладывают горсти из них друг другу в руки. «На, Владик, держи, это твое добро», — слышно на записи.

При этом эксперты не увидели в произошедшем ничего необычного. «Такие случаи происходят у Таганрогского залива каждый год, люди просто забывают. Это нормальное явление, но может меняться место — в зависимости от того, где комары отложили яйца», — отметил доцент из Южного федерального университета Алексей Тихонов в разговоре с изданием 161.RU. По его словам, эти насекомые не опасны для человека, однако они продолжат размножаться до осени.

Ранее зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов предупредил о нашествии гигантских слизней-гермафродитов, которые были завезены в страну вместе с растениями и активно вытесняют серых собратьев. Эксперт уточнил, что они не опасны для человека, так не переносят бычьего цепня, вопреки распространенному мнению.