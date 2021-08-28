В России создадут национальный центр физики и математики

В России по поручению Путина создадут национальный центр физики и математики

В России по поручению президента Владимира Путина создадут национальный центр физики и математики (НЦФМ), соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главные цели нового центра — получение передовых научных результатов, подготовка ученых мирового уровня и укрепление научного потенциала страны.

Особое внимание в НЦФМ буду уделять исследованиям в области точных наук. В его создании принимают участие специалисты «Росатома», ученые ведущих вузов страны. Базироваться национальный центр физики и математики будет в учебном корпусе филиала МГУ и технопарке «Саров».

Ранее Путин дал команду на закладку боевых кораблей. Построят корабли в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. По словам российского лидера, к 2027 году доля современных кораблей военно-морского флота должна достигнуть 70 процентов.

