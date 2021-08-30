Украинцев назвали «божьей нацией» из-за борща

Украинский народ находится на высшей ступени развития и отказывается участвовать в споре о происхождении борща с россиянами. Об этом заявила украинская писательница и ярая сторонница украинизации Лариса Ницой в интервью изданию «Главред».

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По ее словам, разговоры о том, какой стране принадлежит суп в качестве гастрономического наследия, являются «московскими дикостями». Писательница добавила, что украинцы всегда отличались скромностью и доверчивостью, поэтому охотно всем делились, в то время как русские все «потырили», и для них вопрос о борще является делом принципа.

«Мы — божий светлый народ, которому надо учиться быть зубастыми и выгрызать свое», — сказала Ницой, напомнив о былой воинственности украинцев до той поры, когда «им стерли память и создали амнезию, чтобы привить новые ценности». Из-за этого, подчеркнула она, украинский национализм носит миролюбивый характер, и украинцы не ставят себя «выше других наций».

Ранее Ницой предложила переименовать русский язык в московский. По ее словам, Россия исторически называлась Московией, следовательно, и язык должен называться соответствующе. Она добавила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины. Женщина отметила, что на Украине русский язык давно никому не нужен, и граждане используют его в речи просто по привычке.

Писательница также обвинила украинских олимпийцев в развязывании «психологической войны» против общества из-за интервью и пресс-конференций на русском языке. «Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему», — заявила она.