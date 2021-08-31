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В «Векторе» оценили перспективы распространения южноафриканского штамма в России

Центр «Вектор»: распространение южноафриканского штамма COVID-19 в России маловероятно
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Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

В России не выявили случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса C.1.2, вероятность его распространения в России мала. Об этом заявили в центре «Вектор», передает «Интерфакс».

В центре вирусологии и биотехнологии сообщили, что распространение южноафриканского штамма маловероятно из-за доминирования «дельта»-штамма COVID-19 в России. Кроме того, вариант C.1.2 не обладает на данный момент преимуществами, которые позволят ему вытеснить из циркуляции другие штаммы.

В «Векторе» добавили, что в Южно-Африканской республике штамм C.1.2 выявили в мае 2021 года во всех провинциях страны. Он занимал всего два процента от общего числа анализируемых геномов.

Ранее ученые центра «Вектор» выяснили, что «дельта»-штамм COVID-19 может прожить в воде до 72 часов, однако сейчас нет подтвержденных данных передачи инфекции через питьевую воду или в водоемах.

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