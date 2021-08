Героиня реалити озвучила список требований к мужчине и была высмеяна ведущими

Кадр: «Married At First Sight» / Channel 4

Героиню британского реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Никиту высмеяли ведущие после того, как она перечислила требования к потенциальному возлюбленному. Эксперт программы Пол Кэррик Брансон назвал девушку поверхностной. Об этом пишет The Mirror.

На первой встрече Брансон спросил у 27-летней Никиты, каким должен быть ее партнер. В ответ она озвучила целый список требований, в который вошли как физиологические данные мужчины, так и черты его характера.

«Я хочу быть с кем-то по-настоящему заботливым… У него должна быть, например, большая спина, большие плечи, большие руки, а также большие ноги. Мышцы. От 180 сантиметров, зеленые глаза… Татуировки — это бонус. И виниры. Люблю виниры», — начала девушка.

Ведущий перебил собеседницу и с улыбкой заявил, что она очень конкретна в своих запросах. Однако Никита продолжила и сказала, что ее возлюбленный должен быть еще и загорелым.

Команда программы попыталась подобрать девушке идеального, по ее мнению, мужчину, поэтому на свидание с ней пригласили 28-летнего специалиста по развитию бизнеса из Манчестера, который также работает моделью. Кандидат соответствовал многим требованиям Никиты, включая зеленые глаза, рост и спортивное телосложение. Несмотря на это, героиня реалити призналась, что мужчина далек от ее идеала.