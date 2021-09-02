Напавшего на российских туристов в Стамбуле приговорили к 36 годам тюрьмы

Мужчину, атаковавшего туристов из России в Стамбуле, приговорили к 36 годам тюрьмы

Мужчину, напавшего в Стамбуле на троих туристов из России в январе 2021 года, приговорили к 36 годам тюрьмы. Об этом пишет издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Стамбула Бешикташ. Мужчина по имени Хасан Хусейн Йуртсевен напал на россиян с ножом, его признали виновным в попытке умышленного убийства. За каждого пострадавшего Йуртсевен получил по 12 лет тюрьмы.

В суде также присутствовал сотрудник российского консульства, отмечает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Камеры наблюдения зафиксировали нападение на троих граждан России 24 января 2021 года. Пострадавших отправили в больницу. Позднее стало известно, что нападавший — 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн. Отмечалось, что у турка было по меньшей мере 30 судимостей. Кроме того, предположительно, он психически нестабилен.