Гай Германика высказалась о задержанном в отеле муже с ружьем

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что муж ушел из дома с ружьем после семейной ссоры

Российский режиссер Валерия Гай Германика высказалась о своем муже Денисе Молчанове, ранее задержанном в отеле The Ritz-Carlton. Об этом сообщает Starhit.

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», — заявила кинематографистка. По ее словам, накануне у них с бизнесменом произошла семейная ссора, после которой Молчанов взял ружье и отправился ночевать в гостиницу.

В номере предпринимателя якобы нашли много таблеток. Гай Германика считает, что это могут быть БАДы, которые ее супругу прописал врач.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, когда Молчанова везли в отдел, с ним пытались пообщаться журналисты. Он назвал одного из них псом, а затем заявил, что ружье ему подарила жена, но он не успел его зарегистрировать.

Ранее 2 сентября стало известно, что в номере, где остановился бизнесмен, прошли обыски. Неизвестный позвонил на ресепшен пятизвездочного отеля The Ritz-Carlton в Москве и сообщил, что в комнате Молчанова находятся наркотики и оружие. Администрация передала эти данные правоохранителям.