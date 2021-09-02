Девушка-боец MMA вывела соперницу из себя с помощью дилдо и проиграла

Ева Бродницка уступила в поединке против Аньелы Богуш после провокации на битве взглядов

Пользователи Twitter обратили внимание на противостояние между девушками-бойцами из Польши Евой Бродницка и Аньелы Богуш. Об этом сообщает Outkick.

Поединок между спортсменками состоялся на минувших выходных. Бродницка, для которой это был дебют в профессиональном MMA, решила вывести соперницу из себя накануне схватки. Во время битвы взглядов она достала дилдо и поднесла секс-игрушку к лицу оппонентки.

Этот жест разозлил Богуш, она выхватила фаллоимитатор из рук Бродницка и швырнула предмет в соперницу. Организаторы были вынуждены вмешаться и разнять девушек. Спустя несколько дней на эпизод обратил внимание пользователь Twitter Bruno Massami.

Сам поединок закончился досрочной победой Богуш. Полячка нокаутировала оппонентку в третьем раунде противостояния.

Бродницка перешла в смешанные единоборства из профессионального бокса. Она становилась чемпионкой по версии Всемирной боксерской организации (WBO).