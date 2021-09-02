Ведущий «Дома-2» потребовал фонтан шампанского от основателя шоу

Блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян потребовал от основателя проекта и бывшего депутата Госдумы Валерия Комиссарова фонтан шампанского. О своей просьбе он написал в Instagram-сторис.

Манукян заявил, что в августе «Дом-2» стал самым популярным реалити-шоу на телеканале «Ю». Блогер также вспомнил о том, что Комиссаров пророчил перезапуску проекта провал и обещал установить фонтан шампанского, если «Дом-2» продержится в эфире до осени.

«Валера, тащи шампанское», — поиронизировал над его обещанием Манукян.

В апреле Комиссаров назвал идею с перезапуском «Дома-2» на канале «Ю» неудачной. Создатель реалити-шоу заявил, что без него у автора проекта ничего не получится.

Тогда же Комиссаров предрек, что «Дом-2» закроется в течение трех месяцев. В случае, если шоу продержится в эфире до 1 сентября, он пообещал установить перед офисом телеканала «Ю» фонтан с шампанским на три тысячи литров.

О том, что Манукян стал одним из ведущих перезапуска проекта «Дом-2», стало известно в конце мая. Он заявил, что работа никак не была связана с Ольгой Бузовой, его бывшей возлюбленной и звездой реалити-шоу.

