Россию назвали «легкими планеты»

Глава Минприроды Александр Козлов: в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире

Вся деятельность человека так или иначе влияет на климат, полагает глава Минприроды Александр Козлов. В авторской колонке, опубликованной в «Коммерсанте», министр обозначил место России в глобальной климатической повестке, назвав страну «легкими планеты».

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Чиновник отметил, что «раздельного» климата не существует, он «не зависит от торговых войн и санкций». Между тем, по данным Росгидромета, в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем во всем мире. Из-за изменений климата происходят наводнения, засухи, деградация вечной мерзлоты, возникает дефицит водных ресурсов, увеличиваются риски промышленных катастроф, подчеркнул Козлов.

Он призвал человечество адаптироваться к климатическим изменениям и заявил, что экосистемы — это козырь России. «Место России в глобальной климатической повестке — это "легкие планеты", — указал чиновник. — Но это, конечно, не должны быть формальные пересчеты методики поглощения парниковых газов». Козлов выделил необходимость применения природоохранных практик — в том числе тушения лесных пожаров и слежения за старыми лесами.

Ранее стало известно, что из-за изменения климата число стихийных бедствий в мире за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Такие данные обнародовала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН. ВМО пообещала дальнейшее увеличение частоты и масштабов смертельных катаклизмов, но вместе с тем снижение количества жертв благодаря точности прогнозов.