Названы главные цели «Талибана» в Афганистане

Главная цель лидеров радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) после захвата власти в Афганистане — получение официального признания на международной арене. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов.

«Понятно, что ближайшая цель — получить мировое признание и снять с себя ярлык "террористической организации"», — заявил ученый. Он предположил, что талибы не будут покушаться на территориальную целостность соседних государств, но не будут возражать, если их жители станут «правоверными мусульманами».

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Профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх поделился с «Лентой.ру» похожим мнением. Среди основных задач «Талибана» он назвал привлечение иностранных инвестиций и восстановление международной торговли. «Рано или поздно истинное лицо талибов снова проявится, и они продолжат грабить, убивать и выстраивать свои радикальные порядки», — заверил ученый.

Эксперт клуба «Валдай», директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук заявил «Ленте.ру», что талибы непременно попытаются установить в Афганистане такой же решим, который был при них в 1990-х. Он допустил, что боевики немного смягчат свою политику, однако это не сыграет сильной роли.

Ранее историк раскрыл главное отличие талибов от боевиков из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, несмотря на то, что талибы выступают за «чистоту ислама», они не заявляют о готовности бороться ради этого со всем миром.

