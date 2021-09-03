В России запустили 25 субсидированных авианаправлений

Программу субсидирования региональных авиаперевозок дополнили 25 дальневосточными направлениями. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил министр транспорта России Виталий Савельев в рамках Восточного экономического форума, всего будет запущено 60 льготных дальневосточных направлений.

В программу вошли маршруты, по которым ранее не выполнялись перевозки пассажиров. Например, Айхал — Иркутск, Газимурский завод — Иркутск, Краснокаменск — Иркутск, Кырен — Иркутск, Магадан — Певек, Менза — Иркутск и Якутск — Бодайбо.

Отмечается, что новые направления улучшат транспортную доступность Магаданской и Амурской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Алроса», «Ангара», Red Wings, «Аэросервис», «ИрАэро» и «СиЛА».

По словам Савельева, сейчас стоимость перевозок по этим маршрутам может достигать 40 тысяч рублей. После открытия продаж авиабилетов на субсидируемые рейсы цена снизится до 11 тысяч в одну сторону.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин заявил о важности предоставления льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. «В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии», — подчеркнул президент.