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Число заразившихся коронавирусом в мире выросло до 20 миллионов человек

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за август до 20 миллионов человек
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Фото: Krishna N. Das / Reuters

На 20 миллионов человек выросло число зараженных коронавирусом в мире за прошедший августа. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, это на четверть больше, чем прирост зараженных в июле. Показатель прироста за август 2021 года является вторым самым высоким за всю историю пандемии. На первом месте стоит апрель 2021 года, когда COVID-19 был обнаружен у 22 миллионов жителей планеты.

Со 2 на 3 сентября в столице России городе Москва был зафиксирован наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки среди всех регионов РФ. Суточный прирост составил 0,1 процента. На втором месте оказались Бурятия и Московская область — в этих регионах прирост составил 0,16 процента. На третьем — Республика Алтай с приростом в 0,17 процента.

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