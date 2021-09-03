Samsung раскрыла новый смартфон в России

На сайте Samsung обнаружили упоминание нового бюджетного смартфона Galaxy M22. Об этом сообщает издание GizChina.

На российском сайте Samsung модель обнаружили случайно. Упоминание устройства нашли в разделе технической поддержки пользователей. Журналисты считают, что это может говорить о том, что телефон в ближайшее время будет представлен на местном рынке.

Компания не раскрывает характеристики и стоимость смартфона, однако данная модель ранее появлялась в отчетах инсайдеров. Устройство, фигурирующее под кодовым наименованием SM-M225FV, ориентировано на широкого потребителя. Дешевый аппарат будет иметь 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1600х720 пикселей. Также девайс выйдет с процессором MediaTek Helio G80.

Ожидаемый Galaxy M22 должен получить четыре гигабайта оперативной памяти и будет работать под управлением One UI 3.1 на базе ОС Android 11. Также аппарат выйдет с камерой на четыре объектива разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя, 13-мегапиксельной селфи-камерой, батареей емкостью 5 тысяч миллиампер-часов с поддержкой зарядки мощностью 25 ватт, разъемом для проводных наушников, NFC, поддержкой 4G.

Стоимость Galaxy M22 составит 239 евро, или около 21 тысячи рублей.

Ранее инсайдеры рассказали, что корейская компания работает над самым дешевым 5G-смартфоном на рынке. Модель Galaxy A13 5G будет оценена примерно в 200 евро, или около 16 тысяч рублей.