В Москве пройдут «Итальянские каникулы»

С 11 по 12 сентября в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы»

С 11 по 12 сентября на территории городского пространства «Хлебозавод № 9» в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программе мероприятия — музыка, танцы, встречи с шеф-поварами, многие годы развивающими гастрономию в России, игры в бочче и бильярдино, а также маркет еды.

За кулинарной частью мероприятия будут следить кураторы: ресторатор из Вероны, специалист по сыровялению Джулио Дзомпи, бренд-шеф ресторана Bro&N Мирко Дзаго, шеф-повар из Апулии, владелец петербургского Jérôme Антонио Фреза и совладелец ресторанной группы Dreamteam Алексей Буров.

По словам организаторов, «виртуозы гастрономии» представят на «Итальянских каникулах» специальное блюдо-гибрид, объединяющее традиции Италии и их родных регионов, и шестиметровый гриль.

Фестиваль будет разделен на четыре зоны. Одна из них — «Неотраттория» — уголок домашней кухни и уютного сервиса от значимых итальянских проектов из разных городов России. Там будет традиционное меню: пицца, паста и авторский стритфуд.

В зоне Hybrid объединятся гастрономические традиции Италии, других стран и регионов. Площадка заинтересует тех, кто «любит эксперименты и кулинарные неологизмы».

Сектор «Меркато» представит собой итальянский рынок, где можно будет приобрести свежие морепродукты, сырные и мясные деликатесы, фрукты, канноли, джелато, кофе и разнообразную выпечку. А в зоне «Поп-ап» московские шеф-повара представят свои авторские блюда с итальянским акцентом.

За музыкальную часть фестиваля отвечает диджей и продюсер Kito Jempere. В программе заявлены выступления Филиппа Киркорова, Cream Soda и супергруппы The Very Fiero Band.

Помимо этого, на «Итальянских каникулах» будут работать зона развлечений, где все желающие смогут проконсультироваться с астрологом, провести репетицию свадебной церемонии возле специальной арки, а также сыграть в пинг-понг и фрисби, пострелять в тире.