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ЦИК отправила в Королев оперативную группу из-за статьи о тренинге по нарушениям

Центризбирком: в Королев выехала оперативная группа по факту возможных нарушений
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила оперативную группу в подмосковный Королев для проверки информации о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Отмечается, что сведения о возможных нарушениях в ходе предвыборной кампании в Королеве в Центризбирком передали представители «Новой газеты», которая ранее опубликовала отрывки аудиозаписи, сделанной, как утверждается, в Королеве на тренинге для руководителей местной избирательной комиссии, где говорилось о методах фальсификации результатов выборов в Госдуму.

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор», — заявили в ЦИК.

В связи с поступившей информацией ЦИК направила главам Генпрокуратуры и Следственного комитета, а также губернатору и председателю избиркома региона официальные письма, в которых попросила как можно скорее принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций.

19 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Тогда же пройдут выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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