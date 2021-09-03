Мать убитого подозреваемого в педофилии россиянина рассказала о поведении сына

Мать убитого мужчины, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетней девочкой, рассказала о его поведении при жизни. По ее словам, он не мог изнасиловать ребенка. Об этом сообщает «360».

«Они постоянно оставляли детей с ним, то и дело. Няньку нашли. Сидел, все нормально. А в этот раз, скорее всего, мне кажется, он пьяный был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием сидел всегда с девчонками, и все нормально было», — рассказала женщина.

Кроме того, она отметила, что у ее сына, подозреваемого в педофилии, никогда не было проблем ни с законом, ни с алкоголем. Мать погибшего подчеркнула, что он был крайне трудолюбив и всегда помогал ей по хозяйству. Женщина добавила, что уверена на 100 процентов, что ее сын не мог совершить надругательство над девочкой.

Ранее в поселке Винтай Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Отмечается, что он начал скрываться с конца августа 2021 года, после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца девочки, который подозревается в убийстве предполагаемого насильника.