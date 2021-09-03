Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Вылетевший из Москвы в Белгород пассажирский самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Вылетевший из Москвы в Белгород пассажирский самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящий момент воздушное судно возвращается в столичный аэропорт Шереметьево. Уточняется, что причиной возврата самолета стал отказ датчика системы управления.

В августе сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги и совершил посадку в Казани. Внеплановая посадка была произведена по технической причине.

