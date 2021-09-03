На Украине поймали на взятке начальника главного авиационного вуза

Служба безопасности Украины (СБУ) поймала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии Национального авиационного университета (НАУ). Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Спецслужбы не называют имени задержанного, однако, по данным из открытых источников, речь идет об Александре Чумаке.
Предположительно, глава вуза вместе с пособником вымогал деньги у директора одной из частных компаний. Он обещал руководству фирмы заключить договор о сотрудничестве с академией, а в случае отказа платить — уничтожить бизнес.
Отмечается, что сообщник Чумака был пойман на месте преступления. Обоим задержанным обещают вскоре официально объявить о подозрении во взятке. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.
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