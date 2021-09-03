На Украине поймали на взятке начальника главного авиационного вуза

Служба безопасности Украины (СБУ) поймала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии Национального авиационного университета (НАУ). Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Материалы по теме Поймай, если сможешь. Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

Спецслужбы не называют имени задержанного, однако, по данным из открытых источников, речь идет об Александре Чумаке.

Предположительно, глава вуза вместе с пособником вымогал деньги у директора одной из частных компаний. Он обещал руководству фирмы заключить договор о сотрудничестве с академией, а в случае отказа платить — уничтожить бизнес.

Отмечается, что сообщник Чумака был пойман на месте преступления. Обоим задержанным обещают вскоре официально объявить о подозрении во взятке. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека, в том числе бывший президент страны Петр Порошенко и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.