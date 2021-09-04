Российским школьникам предложили учить гимн Российской империи

Российские школьники должны знать наизусть гимн страны и другие патриотические песни, в том числе гимн Российской империи. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с URA.RU.

По его словам, ученики должны по достоинству оценить кладезь музыкального наследия. «В школе мы учили гимн и ничего страшного не было, хуже не становились. Конечно, нужно понимать, что есть не только одна песня, нужно учить разные песни. У нас прекрасные есть песни и "Коль славен наш Господь в Сионе", "Боже, Царя храни", есть патриотическая песня», — сказал Милонов и предложил внести изучение данных композиций в обязательную школьную программу.

2 сентября Милонов предложил российским чиновникам отказаться от брендовых костюмов в пользу сюртуков. По мнению депутата, переодевшись из привычного костюма в предмет гардероба в стиле XIX века, чиновник начнет вести себя в соответствии со своим статусом. Он также считает, что чиновник в сюртуке станет символом доверия и власти, а любой прохожий сможет обратиться к нему за советом как к полицейскому.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2021 года в российских школах ввели уроки патриотического воспитания. По мнению разработчиков, новый предмет поможет личностному развитию учащихся, а также сформирует у детей представление о месте России в мире.