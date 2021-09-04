Россиянам раскрыли способ вычислить слежку через смартфон

Аналитик Кусков: узнать о слежке через телефон можно, изучив список установленных программ

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с «Прайм» раскрыл способы вычислить слежку через смартфон.

По его словам, основными признаками вмешательства в работу аппарата являются внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда смартфоном никто не пользуется.

Проверить гаджет на вредоносный софт можно зайдя в список установленных программ. Необходимо убедиться в отсутствии ПО, которое не устанавливалось хозяином смартфона. Кусков посоветовал проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям телефона.

«Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО», — сказал эксперт.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников. По его словам, в настоящее время существует достаточно различных средств определения входящего номера. Так, можно просмотреть различные базы данных мошенников. Кроме того, существуют специальные приложения, которые были разработаны банками, операторами связи или другими организациями.