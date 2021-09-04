В России рассказали об «откупной» США перед «Талибаном»

ТАСС: оружие могло быть «откупной» за беспрепятственный выход США из Афганистана

То обстоятельство, что США оставили в Афганистане оружие, могло быть предусмотрено договоренностью с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), допускает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Боюсь предположить, не стало ли оружие, оставленное на базах, откупной за беспрепятственный выход из страны», — рассказывает автор.

Обозреватель вспоминает, что «генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко еще пару месяцев назад сообщил, что с 2022 года Пентагон прекратит финансировать обслуживание российских вертолетов Ми-17, которые находятся в эксплуатации Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана (эти машины были куплены в России на американские деньги еще 20 лет назад)», хотя ранее отмечалось, что американские вертолеты «UH-60 Black Hawk не всегда могли выполнять боевые задачи в климатических условиях этой страны, да и афганские пилоты не имели опыта их эксплуатации».

По мнению автора, уже тогда Сопко «готовил афганское общество к тому, что США сворачивают поддержку местной армии».

Литовкин уверен, что талибам удастся восстановить брошенную американцами военную технику. «Опасность большой войны все-таки существует, и брошенное американское оружие может сыграть в ней не последнюю роль», — заключает автор.

В сентябре газета «Млада фронта Днес» допустила, что боевикам движения «Талибан» могли достаться оружие и военная техника, поставленные в Афганистан из Чехии — гаубицы Д-30 и вертолеты Ми-17 и Ми-24.